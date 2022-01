4ème Vague de Covid-19 en Afrique : L’OMS fait le point sur le nouveau variant Omicron

L'OMS fait le point sur le variant Omicron en Afrique

L’OMS a tenu un point de presse hier pour statuer sur la situation de la pandémie. Ainsi, elle a annoncé hier que la quatrième vague de la pandémie de la Covid-19, alimentée principalement par le variant Omicron, a atteint un plateau, avec la barre des plus de 10 millions de contaminations, apprend-on de "Kritik' ".





Cependant, ladite institution révèle qu’à la date du 11 janvier, un total de 10,2 millions de cas cumulés de Covid-19 avaient été recensés en Afrique.





De plus, en termes de décès dus à la pandémie, sur l’ensemble du continent, le nombre a néanmoins augmenté de 64 % au cours de la semaine qui s’est achevée le 9 janvier par rapport à la semaine précédente, principalement à cause des infections chez les personnes à haut risque.





Toutefois, elle souligne que ‘’la quatrième vague est moins meurtrière que les vagues précédentes. La preuve, dans les pays qui connaissent une recrudescence des cas, le variant Omicron, qui se propage rapidement, est devenu prédominant ‘’.





« Les premières indications montrent que la quatrième vague en Afrique a été abrupte et brève, mais non moins déstabilisante. La mesure essentielle de riposte à la pandémie dont l’Afrique a grand besoin reste la même, à savoir une augmentation rapide et conséquente du nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19. Car, la prochaine vague pourrait être moins indulgente », a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.