7 problèmes auxquels sont confrontés tous les couples, selon les thérapeutes

Au tout début d’une relation, il est facile d’aimer l’autre. On est encore très curieux de l’autre et le couple se construit chaque jour. Mais à un moment, c’est inévitable, des obstacles viennent tester notre amour.



Des thérapeutes de couples évoquent ci-dessous sept obstacles majeurs que chaque couple doit affronter, et nous donnent quelques conseils pour les surmonter.



1. Il ou elle ne pourra pas assumer tous les rôles



On attend beaucoup de lui ou d’elle: qu’il ou elle soit notre âme sœur, notre meilleur-e ami-e, notre partenaire sexuel-le, notre binôme parental, qu’il ou elle nous offre un œil critique, nous conseille sur nos finances et notre carrière. Mais la vérité, c’est qu’il est presque impossible pour un être humain de remplir toutes ces fonctions, selon Angela Skurtu, thérapeute basée à St. Louis.



“Différentes personnes peuvent répondre à ces besoins, y compris vous-même”, précise-t-elle. “Si vous êtes extraverti-e et marié-e à un-e introverti-e, par exemple, il y a des chances que vous ayez besoin de quelques amis en plus de votre compagnon ou de votre compagne. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir ensemble mais qu’il vous faut trouver une autre façon de satisfaire votre besoin d’extraversion.”



2. Votre téléphone s’immiscera dans votre relation de couple



Au début d’une relation, votre téléphone est un intermédiaire bienvenu: vous vous écrivez des textos toute la nuit, et vous vous envoyez des emojis trop mignons avec des cœurs pendant la journée. Mais plus le temps passe, plus votre smartphone peut perturber la communication, explique Andrea Wachter, une psychothérapeute installée en Californie du Nord.



“Dans une culture où tout va très vite et où l’on est toujours connecté, il est très facile de perdre la connexion que l’on entretenait avec l’autre aux débuts de la relation”, ajoute-t-elle.



Pour montrer à votre compagnon ou votre compagne que les moments en tête-à-tête sont plus importants à vos yeux que le temps passé devant l’écran, faîtes-lui la surprise de ranger votre téléphone et proposez-lui une conversation déconnectée.



“Concentrez-vous vraiment sur ce qu’il ou elle a à dire”, conseille-t-elle. “Rappelez-vous que si ce qu’il ou elle dit est suffisamment important pour qu’il ou elle vous en parle, cela mérite votre attention la plus complète.”



3. Ça ne sera pas toujours génial au lit



Préparez-vous à des parties de jambes en l’air un peu ternes à un certain stade de votre relation: changements liés au désir, emplois du temps incompatibles ou calendrier trop chargé, il est normal que la vie sexuelle soit reléguée au second plan au bout d’un moment. Pour surmonter cette dépression dans la sphère intime, le Dr Wachter conseille aux couples de se concentrer sur le toucher, même si cela ne mène pas forcément à des ébats torrides.



Selon elle, “le manque d’intimité traduit souvent la présence de problèmes plus graves. Les couples doivent arrêter de considérer l’amour physique comme l’objectif ultime et approcher les choses de manière plus simple, en se prenant la main, en s’embrassant ou en se faisant des massages. Plus vous traitez l’autre comme un ami que vous prenez le temps de connaître sous tous ses aspects, plus il y a de chances de raviver la flamme entre vous.”



4. Vous ne réussirez pas à remplir tous vos #objectifscouples.



Vous vous êtes sûrement lancé-e dans cette relation avec plein d’idées préconçues sur l’amour: vous pensiez ne jamais passer trois nuits séparés l’un de l’autre, comme vos parents, ou vous espériez connaître sur le bout des doigts le langage amoureux de l’autre.



Même le fait d’avoir des objectifs dans sa relation est une bonne chose, il est aussi probable que certains d’entres eux ne puissent être remplis, selon Laurel Steinberg, sexologue, spécialiste des relations amoureuses et professeur adjointe en psychologie à l’université de Columbia.



Mais voyez le bon côté des choses: sur quelques points, il est probable que votre relation dépasse certaines de vos attentes. “Il faut juste que vos attentes restent du côté du désir et non du besoin”, conseille-t-elle.



5. Il ou elle ne se débarrassera pas de ses mauvaises habitudes.



Vous avez pété un plomb la première fois où elle a passé la nuit chez vous et laissé des cheveux dans la douche. Dans un monde idéal, vous lui feriez poliment la remarque une ou deux fois et elle rectifierait le tir sans tarder. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. Aimer votre compagnon ou votre compagne, c’est aussi accepter ses mauvaises habitudes, selon Stephanie Buehler, psychologue et sexologue en Californie du Sud. Pour illustrer ses propos, elle utilise un exemple tiré de sa vie personnelle:



« Mon mari, à qui j’ai dit oui il y a trente ans, mange souvent une banane le matin et jette la peau dans l’évier. Il a beau m’avoir entrainée à mettre mes sachets de thé usés dans la poubelle et pas dans l’évier parce que ça le rendait fou, il fait la même chose avec sa peau de banane. C’est là qu’intervient l’amour, tout comme la compassion. Cela doit être difficile pour mon mari de se rappeler de mettre sa peau à la poubelle. J’ai de la compassion pour lui. Je l’aime. Je continue donc de le lui rappeler mais je m’occupe aussi de la peau de banane pour lui. C’est aussi ça, le mariage. »



6. Les problèmes d’argent s’immisceront entre vous



Les Beatles avaient tort quand ils chantaient “All you need is love”. On doit aussi être capable de naviguer sur les eaux tumultueuses des finances du couple, indique Amanda Deverich, spécialiste du mariage et de la famille, basée à Williamsburg, en Virginie.



“De ce que j’ai vu, les angoisses liées à l’argent sont l’une des causes principales de la dépression chez les hommes, et la dépression entraîne souvent un éloignement dans le couple tout en rendant les choses plus difficiles à résoudre. »



Pour contrer les facteurs de stress liés à l’argent, faites face aux problèmes ensemble et résolvez-les au fur et à mesure, suggère-t-elle. “Si vous ne le faites pas, l’un de vous deux deviendra responsable des finances, et le déséquilibre engendré par cet état de fait entraînera lui-même rancœur et distance.”



7. La monogamie sera parfois source de tensions



Rester fidèle est difficile. Vous vous sentirez inévitablement attiré-e par d’autres personnes, vous vous demanderez si vous avez bien fait de vous engager avec un seul homme ou une seule femme, et il est assez probable que l’un d’entre vous, voire les deux, soit tenté-e par une aventure romantique ou sexuelle. L’infidélité est moins rare que l’on ne croît, indique le Dr Buehler.



Cependant, il est important de se souvenir que la monogamie, même si elle est difficile, en vaut vraiment la peine. A condition que ce soit ce que vous voulez tous deux.



“Parlez-en franchement, parce que c’est un choix restrictif et probablement contre nature”, conclut le Dr Buehler. “Mais se rendre au travail en voiture tous les matins est aussi peu naturel, et pourtant nous le faisons quand même parce que, comme la monogamie, ça a ses avantages.”



Ce blog, publié à l’origine sur le Huffington Post américain, a été traduit par Laura Pertuy pour Fast for Word.