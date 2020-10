800.000 sourds recensés au Sénégal : Pourquoi les jeunes sont les plus affectés

La surdité chez les jeunes au Senegal

La surdité, un handicap dont souffrent beaucoup de Sénégalais. D'après les chiffres révélés par Dr Marie Sarr, conseillère technique du ministère de la Santé, à nos confrères de Emedia, au Sénégal, la prévalence de la surdité dans la population générale est de 5,9%, soit environ 800 000 personnes souffrant de troubles de l’audition.





Selon toujours cette dernière, cet handicap touche très souvent les jeunes de 12 à 35 ans. En effet, cette catégorie d'âge est souvent due à l’utilisation dangereuse d’appareils audio personnels et de l’exposition à des niveaux sonores préjudiciables dans les salles de spectacle bruyantes. Ainsi elle conseille aux jeunes de diminuer l'utilisation des smartphones et la pratique de plus en plus en vogue consistant à écouter de la musique avec des écouteurs.