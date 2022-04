Abdoulaye Diouf Sarr : « Ce qui s’est passé à Louga ne reflète pas l’état global du système de santé »

Abdoulaye Diouf Sarr prend la défense du secteur de la Sante

"Le décès de Madame Astou Sokhna dans ces conditions est une situation douloureuse, surtout pour la famille. Mais, elle ne reflète pas l’état global du système de santé", selon le ministre de la santé et de l’action sociale. "Le système a connu des progrès significatifs et réalisé de grandes performances, grâce notamment à des hommes et des femmes compétents et dévoués qui, jour et nuit, parfois au péril de leur vie, apportent soins et secours aux populations de l’avis de Diouf Sarr.«La qualité du personnel de santé de notre pays et leur professionnalisme sont reconnus de par le monde » a-t-il indiqué.