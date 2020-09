Accompagnement des élus locaux : Le ministère de la Santé signe une convention avec l'UAEL

Accompagnement des élus locaux : Le ministère de la Santé signe une convention avec l

L'acte 3 de la décentralisation intègre en son sein le transfert de compétences dans le domaine de la santé. Ainsi, les mairies s’investissent beaucoup dans le bon fonctionnement de structures sanitaires de leurs collectivités.C’est dans ce contexte que le ministère de la Santé et de l'action sociale a jugé nécessaire d’accompagner les élus locaux pour une gestion efficiente dans les compétences transférées. Une convention a donc été signée ce mardi 29 septembre entre l’Union des associations des élus locaux (UAEL) et le ministère de la Santé et de l'action sociale.La convention-cadre a pour objectif « la synergie et la coordination des interventions telles que la planification, le financement, l'exécution et le suivi-évaluation. » Ceci dans le but d’une couverture optimale dans le domaine sanitaire.Abdoulaye Diouf Sarr dans son allocution a magnifié ce partenariat qui selon lui est loin d'être une approche nouvelle car depuis des décennies, le département de la santé « travaille en parfaite synergie avec le élus locaux dans le cadre de l’élaboration de la mise en œuvre et du suivi des politiques de santé et d'action sociale ».Le ministre de la Santé par ailleurs, maire de la commune Yoff, considère les collectivités comme un levier indispensable au renforcement de la couverture sanitaire.De son coté, Adama Diouf, président de l’UAEL a fortement magnifié la convention et a promis de dynamiser ce partenariat. Mais surtout il incite les responsables techniques de la santé à davantage "soutenir les collectivités".Pour finir, Adama Diouf a réaffirmé l’engagement des élus pour un bon fonctionnement du système sanitaire.