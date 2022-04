Affaire Astou Sokhna : Le personnel de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye réclame la libération des huit agents de santé interpelés à la police

Les huit agents de santé de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga incriminés dans l’affaire Astou Sokhna défilent depuis hier après-midi devant les enquêteurs du commissariat urbain de Louga, suite à la plainte déposée par le mari de la défunte pour non assistance médicale à l'endroit de son épouse décédée dans des circonstances tragiques à la maternité dudit hôpital. Leurs collègues mis au parfum, se sont mobilisés en masse devant les locaux de la police pour manifester leur soutien et réclamer leur libération. Ce feuilleton judiciaire est loin de connaître son épilogue si l’on sait que le parquet de Louga est déterminé à situer les responsabilités dans cette affaire qui fait couler beaucoup de d’encre et de salive.