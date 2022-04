Affaire de la grande pharmacie dakaroise: Les pharmaciens privés ferment leurs officines le 22 avril

Les officines de pharmacie seront fermées vendredi prochain, de 8h à 15h. C’est le mot d’ordre du syndicat des pharmaciens privés qui exige le rétablissement du docteur Aicha Goudiam de la grande pharmacie dakaroise dans ses droits.





Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal a décidé de traduire ses menaces en actes. Ainsi, ils ont décidé de fermer leurs officines le vendredi prochain. Cela pour contraindre le gouvernement à rétablir leur collègue le docteur Aïcha Goundiam Mbodj dans ses droits et le départ immédiat de l'actuel directeur de la pharmacie et du médicament.





Face à la presse ce vendredi à leur siège à Mermoz, le docteur Elimane Ibrahima Kane, a d’emblée indiqué : « Nous avons tenu une assemblée générale le 09 avril dernier suite à la décision illégale et surprenante du ministre de la Santé et de l'action sociale d'abroger l'arrêté portant autorisation pour Mme Aicha Goundiam Mbodj d'exploiter l'officine de pharmacie dénommée "Grande pharmacie dakaroise" sise au Plateau ». Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal voudrait faire noter qu'il a tout mis en œuvre pour parvenir à « un règlement pacifique » de ce problème, ceci dans l'intérêt des populations et pour la préservation de l'image des institutions en charge du secteur pharmaceutique.





Le vice-président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal rappelle que devant le refus du directeur de la pharmacie et du médicament et après l'arrêté ministériel autorisant le transfert de la pharmacie Nation sur le site de la grande pharmacie dakaroise, le syndicat a adressé à deux reprises un courrier au ministre de la Santé pour lui signifier le caractère illégal de sa décision.