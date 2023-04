Affection respiratoire : voici le sirop toxique que vous ne verrez plus dans les pharmacies au Sénégal

Alertée par l’Agence gambienne de contrôle des médicaments, l’Agence sénégalaise de la règlementation pharmaceutique (ARP) avait décidé, en février dernier, de retirer du marché les «lots de spécialités Carbotoux sirop/Adulte et Enfant». Des taux inacceptables de Diéthylène glycol (DEG), un produit toxique, avaient été relevés sur le Carbotoux 250 mg/5 ml Adulte (lot n°21P1217).



L’ARP avait retiré tous les lots de ce sirop et commandité des analyses complémentaires pour se faire une religion. Les unes ont été effectuées à Singapour et les autres au niveau du Laboratoire national.



Deux mois après, les résultats sont tombés. D’après L’Observateur, qui donne l’information, les analyses faites à Singapour comme au Sénégal confirment la présence de taux élevés de Diéthylène glycol dans le Carbotoux 5%. Pour le Carbotoux 2%, les tests sont revenus négatifs.



Ainsi l’ARP a décidé de détruire le lot Carbotoux 5% et de remettre sur le marché celui de Carbotoux 2%.



Les autorités sanitaires sénégalaises sont allées plus loin. Elles ont cherché à connaître les causes de cette présence excessive de Diéthylène. «Le laboratoire a fait des recherches qui sont arrivées à la conclusion qu’il y avait une détérioration du sorbitol qui est un des composants du produit», renseigne le directeur de l’Inspection, de la Surveillance du marché et des Vigilances, Dr Madické Diagne, dans les colonnes de L’Observateur.



Ce dernier informe que pour éviter un tel dépassement, le Sénégal a décidé d’ajuster la formule du produit en vue de la production de lots de stabilité. «Ils ont accéléré le processus et sont à cinq ou six mois de stabilité. Maintenant seul le lot Carbotoux 5% sera retiré définitivement et détruit», martèle Dr Diagne.