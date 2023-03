Albert Royer (CHU Fann) : Le service de chirurgie pédiatrique inaugure son bloc opératoire

Le Centre Hospitalier National pour Enfants Albert Royer a procédé à l'inauguration des salles opératoires provisoires de la Chirurgie pédiatrique. L'infrastructure est estimée à cent cinquante-six millions cent dix-sept mille trois cent quatre-vingt francs CFA (156 117 389 Frs). Elle est construite sur la base de normes standard. Elle est constituée de trois salles d'opération, une salle de réveil, une salle de stérilisation avec des équipements de dernière génération et deux vestiaires pour le personnel. « La Direction de la protection civile avait fait un rapport en 2019 recommandant la fermeture de l'ancien bâtiment du service de la Chirurgie pour risque d'effondrement. Cette fermeture a fait face à l'obligation d'assurer la continuité des soins chirurgicaux pour assurer la prise en charge des patients. Aussi, les autorités ont délocalisé les locaux dudit service à partir du 6 Mai 2021 », a expliqué Dr Issa Tall Diop, directrice générale de l’hôpital.











Le Professeur Gabriel Ngom, Chef du service de chirurgie pédiatrique à Albert Royer, note d’ailleurs que, l’infrastructure est de qualité et tous les acteurs ont travaillé pour que le bloc soit de normes internationales. « Après l'inauguration de ce bloc, on se rend compte que toutes les commodités qui doivent être en place pour une qualité de soins, sont sur place. On a commencé, il y a deux mois, et on a voulu donner la primeur aux cas simples pour tester notre capacité à gérer correctement ce bloc et ne pas faire des casses », a-t-il expliqué. Poursuivant, il note qu’après un bilan d'étape, ils se sont rendus compte qu’il est possible de débuter les gros malades. « Ce bloc comporte trois salles opératoires, on aimerait en avoir plus comme pour le bloc du bâtiment initial qui en avait 5. La capacité va baisser mais on va tourner parce qu'on a beaucoup de chirurgiens et on peut tourner à tout temps pour combler le gap », dit-il.













Pour le représentant du ministère de la santé et de l’action sociale, le bloc opératoire est un centre d'activités de haute technicité dont le fonctionnement nécessite une interaction avec plusieurs autres composantes: urgence, unité de soins, cliniques externes, clinique préopératoire, laboratoire, l'imagerie médicale, clinique préopératoire, unité de soins intensifs, salle de réveil. Docteur Henriette Cécile Diop ajoute que l'hôpital doit s'intégrer dans un schéma organisationnel où la proximité, la socialisation, la mutualisation des ressources, la complémentarité et la coopération entre les différents services vont le rendre performant.









Le succès des bébés siamois









Pour mémoire, ledit centre a connu des résultats forts élogieux réalisés par le service de la Chirurgie créé depuis 2011. Faut-il rappeler qu’avant la fermeture des salles opératoires de l'ancien bâtiment du service de la Chirurgie pour risque d'effondrement, le service de la Chirurgie avait réalisé au cours de l'année 2019 mille deux cent (1200) consultations et six cent cinquante (650) hospitalisations. « En plus, au nombre des prouesses de haute facture chirurgicale réalisée, il y a l'intervention réussie sur les bébés siamois qui constitue une preuve avérée du haut niveau d'expertise de notre personnel soignant », selon la directrice générale.













Une forte demande de soins chirurgicaux est notée à l’hôpital pour enfants Albert Royer. Aussi pour assurer la continuité des soins 24 H/24, la garde mise en place le 22 juillet 2019 a permis de sauver au cours des interventions chirurgicales effectuées plus de sept cent (700) patients.