Alerte danger : 150 Sénégalais rapatriés de France dans la nature

Le quotidien Le Témoin avait déploré le fait que les 150 Sénégalais rapatriés de France aient été lâchés dans la nature après leur descente d'avion. Car, à la surprise générale des médecins et agents du dispositif de riposte au Covid-19, ces passagers avaient été autorisés à regagner leurs domiciles ! Aucun d'entre eux n'a été mis en quarantaine, alors qu'ils devaient tous subir une mesure de confinement sanitaire pour éviter tout autre cas importé de contamination.





À preuve, rappelle le journal, dès leur arrivée à leur domicile, certains se sont joués de la nature en vaquant tranquillement de leurs préoccupations. L'un d'entre eux de confier au téléphone : "Si on avait le moindre symptôme, les autorités sanitaires de Paris n'allaient pas nous laisser embarquer pour Dakar. C'est pour cela que je ne me suis pas auto-confiné. D'ailleurs, je suis allé voir mes beaux-parents et autres proches…". Comme pour dire : "Je m'en fous".





Pour rappel, près de 150 Sénégalais coincés en France ont été rapatriés par vol Air France. Arrivés à l'aéroport de Diass, ils avaient été priés de circuler, c'est-à-dire de regagner discrètement leurs familles respectives. Sans être inquiétés. Alors que dans le reste du monde, des citoyens en provenance des pays aux pics macabres comme la France, l'Espagne, les usa et la Grande-Bretagne font l'objet d'une mise en quarantaine dès leur arrivée à l'aéroport. Sauf au Sénégal où les autorités sanitaires ne prennent plus au sérieux la Covid-19.