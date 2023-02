And Gueusseum annonce 96 heures de grève

Après leur Assemblée générale tenue aujourd’hui à Rufisque, les agents de la santé ont décidé d'observer 96 heures de grève et une cessation de toutes activités du Programme élargi de vaccination (PEV). Ces éclairages viennent de Sidya Ndiaye, membre du mouvement And Gueusseum.