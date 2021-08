And Gueusseum annonce des plans d'actions à partir du 4 août

Face à la presse hier, l'Alliance des syndicats autonomes du secteur de la santé - And Gueusseum a annoncé des plans d'actions à compter de ce 04 août. Face à "l'immobilisme" du ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr pour la matérialisation des accords signés, ces acteurs se disent déterminés. "Et ce, malgré les vagues et variants, pour la satisfaction de sa plateforme minimale revendicative".





Ils indexent ainsi le ministre de la Santé et de l'action sociale comme responsable de la situation. Leur préavis de grève déposé le 12 avril 2021 couvre la période du 11 mai au 11 novembre 2021, souligne "l'observateur".