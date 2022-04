And Gueusseum durcit la lutte : Grèves et Sit-in au menu entre Avril et Mai

And Gueusseum en grève et Sit-In en Avril et Mai

Les syndicats des travailleurs de la santé regroupés autour de « And Gueusseum », non contents de l’inaction du gouvernement lors de leur 3e plan d’action, comptent entamer leur 4e plan d’actions dans les prochains jours. Les points phares de ce quatrième plan d’action sont les grèves générales de 72h, les 20, 21 et 22 avril 2022, puis les 4, 5 et 6 Mai 2022, mais également le Sit-in national prévu le mercredi 27 avril 2022.





Ainsi, informe un communiqué parvenu à Seneweb, la synthèse retient les 8 points suivants :





« La poursuite des rencontres de vulgarisation de la plateforme revendicative et remobilisation des camarades et sympathisants.





La reconduction de la rétention des informations sanitaires et sociales jusqu’au 07 mai 2022.





La reconduction du boycott des activités de formation, de supervision et des réunions de coordination jusqu’au 07 mai 2022.





Une conférence de presse le mardi 19 avril 2022 à 10H30 mn au siège de l’UNSAS.





Une grève de 72 heures avec seulement respect des urgences les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 avril 2022 en soutien aux camarades de Louga.





Un Sit-in national le mercredi 27 avril 2022.





Une grève de 72 heures avec seulement respect des urgences les mercredi 04, jeudi 05 et vendredi 06 mai 2022.





Et enfin, une évaluation le 07 mai 2022 à 10H30 mn au siège de la FGTS », renseigne le document.