APRÈS LES ENSEIGNANTS : Les médecins réclament une hausse de leurs indemnités

Effet domino. Après avoir satisfait les enseignants à coups de milliards, pour améliorer leur situation indemnitaire, l’État fait face à une autre fronde.



En effet, les organisations syndicales de la santé menacent d’aller en grève si l’État ne leur donne pas satisfaction dans la prise en charge de leurs revendications.

L’État a invité, hier, les syndicalistes à la table des négociations. Et, les deux parties, informe Le Quotidien, ont passé en revue les points contenus dans le protocole d’accords de 2014 mais aussi les doléances, objet du préavis de grève.



Les discussions ont tourné autour des questions à incidence financière comme le régime indemnitaire qui est composé de sous-points internes qui concernent l’État du Sénégal, d’après le ministre de la Fonction publique.



Un agenda a été fixé entre le mois de mars et le mois de mai où les ministères vont tenir des réunions sectorielles et, à la fin, une plénière va être organisée.