Armées sénégalaises et américaines : 3 semaines d’exercices de préparation médicale prévues à Dakar

Hôpital de Ouakam, exercices de Préparation militaires à l'Hopital de Ouakam

Les armées américaines et sénégalaises viennent de démarrer un exercice de formation de trois semaines à l’hôpital militaire de Ouakam, à Dakar. Ce, dans le cadre d’exercices de préparation médicale prévus en 2022, sous l’égide de la Setaf-Af, la task-force de l’armée américaine pour l’Europe du Sud et l’Afrique, a fait savoir l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, ce mercredi.





Selon les informations de l’Aps, la partie américaine et son homologue sénégalais vont fournir une large gamme de services médicaux à l’hôpital militaire de Ouakam, au cours de cet exercice de dix-neuf jours.





‘’Les participants offriront aux patients des services médicaux allant des consultations de routine aux interventions chirurgicales générales et spécialisées’’, a rapporté la même source.





‘’La Setaf-Af coordonne chaque Medrex (exercice de préparation médicale) avec les militaires africains et les professionnels de la santé militaire américaine. Au Sénégal, la Setaf-Af organise le Medrex pour la 44e Brigade médicale de Fort Bragg, Nc et les forces armées sénégalaises’’, a indiqué la source de l’ambassade.





A cet effet, il explique que les exercices de préparation médicale ‘’permettent au personnel médical des armées sénégalaises et américaines de partager des procédures médicales, de collaborer sur des intérêts communs et de renforcer leurs capacités de traitement’’.





Avant d’ajouter : ‘’L’exercice expose les participants à différentes méthodes de procédures médicales et, in fine, améliore la capacité de chaque participant à évaluer et à fournir des soins.’’