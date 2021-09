Aux États-Unis, les médecins s'inquiètent des overdoses liées à l’Ivermectine prise en automédication contre le Covid-19

L'Ivermectine à l'origine d'une Overdose

Les experts de la santé aux États-Unis s’inquiètent des personnes qui prennent le médicament antiparasitaire Ivermectine contre le coronavirus. Un médecin de l’Oklahoma affirme que les hôpitaux sont témoins de plusieurs patients qui ont fait une overdose de ce médicament.

L’ivermectine est utilisée pour traiter le bétail, mais peut également être prescrite pour les humains. Le médicament a fait l’objet d’une ruée aux États-Unis pendant la pandémie, malgré les avertissements des autorités selon lesquels il n’a pas encore été démontré qu’il était adapté au traitement des infections coronaires

Le docteur Jason McElyea, de l’Oklahoma, a prévenu dans les médias américains que les temps d’attente dans les hôpitaux augmentaient en raison de l’afflux de personnes tombées malades après s’être traitées à l’Ivermectine. Il a déclaré qu’après une overdose, les patients souffrent de nausées, de douleurs musculaires et même de perte de la vue.





Un autre médecin de cet État, Matthew Payne, a récemment déclaré au Washington Post qu’il rencontre régulièrement dans les hôpitaux des patients qui ne font pas confiance aux vaccins et considèrent l’Ivermectine comme une alternative plus sûre. “Ils sont ensuite surpris et choqués lorsqu’ils tombent malades et doivent se rendre à l’hôpital”, a-t-il déclaré.





La FDA, organisme de surveillance des médicaments, a déjà souligné à la fin du mois dernier qu’il peut être dangereux de prendre soi-même de grandes quantités d’Ivermectine. “Vous n’êtes pas un cheval. Vous n’êtes pas une vache. Sans blague: arrêtez ça”, a écrit le régulateur dans un message sur Twitter.

Les Américains se procurent de l’Ivermectine, entre autres, sur Internet et dans les magasins spécialisés pour les éleveurs de bétail. Il existe également des médecins qui prescrivent le médicament. Les organisations professionnelles médicales AMA, APhA et ASHP ont demandé la semaine dernière que l’Ivermectine ne soit pas administrée aux patients atteints de corona, sauf à des fins de recherche.