Bayal Cissé, médecin-chef de la région médicale de Tamba : "La mortalité maternelle et infantile a considérablement chuté"

En 2019-2020 déjà, nous avions fini de décompter ne serait-ce qu’en une année, 102 décès maternels dans la région de Tambacounda dont 13 dans le département de Bakel. 354 nouveau-nés décédés dans la région de Tambacounda. Là où je vous parle pour l’année 2021, nous avons fini de décompter 89 décès maternels. Il y a une chute considérable par rapport au nombre de décès. Mais également par rapport aux nouveau-nés, nous sommes passés de 354 à 270 nouveaux-nés". L'annonce a été faite par le médecin chef de la région médicale de Tambacounda. Bayal Cissé a relevé l'exemple de Bakel. "Dans le département de Bakel, on est passé de 2020 à 13 décès maternels et en 2022 on a eu qu’un seul décès", a-t-il révélé en marge de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle maternité de Bakel, construite et équipée par la Fondation Sonatel. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Député maire Ibrahima Baba Sall.







Docteur Cissé justifie cette nette amélioration de la santé de la reproduction que connaît la région orientale par plusieurs facteurs. Il s’agit, selon lui, de la construction de nouvelles infrastructures de santé, du recrutement d’un personnel qualifié entre autres facteurs, mais aussi surtout du renforcement de la carte sanitaire qui a permis aux populations d’accéder facilement aux soins. "C’est vrai qu’il y a des chantiers, mais c’est important de le dire, ces résultats ont été rendus possibles grâce au travail du ministère de l’Action sociale qui a compris et envoyé plus de 12 sages-femmes ici et un médecin gynécologue. Rares sont les départements de notre pays qui ont des gynécologues attitrés qui vont lutter contre la mortalité maternelle", a expliqué Docteur Cissé.





Le Médecin chef de région a saisi l’occasion pour annoncer la réception d’ici quelques semaines d’une centrale d’oxygène d’une valeur de 800 millions de FCFA. "Mme le Ministre de la Santé et de l’Action sociale nous a instruit de vous informer que Bakel n’aura plus besoin d’aller chercher l’oxygène à Ourossogui ou à Tambacounda. L’oxygène va être produit à Bakel et il y aura au minimum 170 bouteilles pour le département de Bakel. De Diawara à Ballou en passant par Moudéry, partout il y aura de l’oxygène. Le bloc opératoire de Bakel va être également rénové et a fini de recevoir du matériel flambant neuf".