Campagne de vaccination Covid : AstraZeneca, le vaccin aux multiples interrogations

Astrazeneca au Senegal

Astrazeneca, c’est le nom du vaccin dont le Sénégal a reçu un lot de 324.000 doses dans le cadre du Covax, pour la campagne de vaccination contre le coronavirus. Cependant, le vaccin Astrazeneca produit par le groupe pharmaceutique, né de la fusion en avril 1999 du suédois Astra et du britannique Zeneca a été suspendu dans plusieurs pays d’Europe dont la France. Une mesure mise en place dans l'attente d'une analyse de l'Agence européenne des médicaments (EMA), le régulateur européen.





Toutefois, le Sénégal qui a démarré sa campagne de vaccination depuis le 23 février 2021, ne trouve pas une raison qui le pousse à suspendre la vaccination avec AstraZeneca. D’après le directeur de la Prévention, « il n’y a aucun problème majeur, pour le moment, et que près de 30 mille personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca ». Dr El Hadji Mamadou Ndiaye rassure: «Nous avons près de 30 000 personnes vaccinées avec Astrazeneca mais, nous n’avons noté aucun problème majeur jusqu’à présent. Pour l’instant, aucun effet qui suscite une inquiétude n’a été constaté».





Le vaccin aurait des «effets indésirables» tels que la formation de caillots sanguins, ont soutenu certains pays européens dont le Danemark, la Suède, la France.





Néanmoins, rassure Professeur Tandakha Ndiaye Dieye, immunologiste : « Nos lots diffèrent de ceux qui ont été incriminés, la surveillance continue comme dans tous les autres pays et les résultats rassurent. Sur 5 millions de personnes vaccinées, une trentaine ont développé des effets secondaires, et faudra encore prouver que c’est imputable au vaccin ». Par conséquent, poursuit le spécialiste, « les bénéfices dépassent largement les risques, alors il ne faudrait pas qu’on s’arrête. Il n’y a pas encore de problème et nous continuerons de suivre le processus comme on le fait avec Sinopharm et comme on le fera avec d’autres qui vont venir ».