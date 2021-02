Campagne de vaccination : L'Apr-Mbour invite les citoyens à s’engager sans double jeu

Louly Bentégné (Mbour) : le maire Serigne Guèye Diop a été le premier à se faire vacciner

Après le lancement sur toute l'étendue du territoire national de la campagne de vaccination, l'Apr départementale de Mbour dénonce sans équivoque les prises de positions politiciennes qui naviguent à contre-courant des initiatives "salutaires" du Gouvernement et du personnel médical.Mieux, l'Apr Mbour salue le comportement et les actions des leaders politiques de tous bords qui ont compris le sens patriotique du noble combat contre cette pandémie à travers la campagne en cours de vaccination.Par ailleurs, elle félicite leur leader Macky Sall et " la transparence" dans le cadre de la vaccination, notamment par la mise en place de la plateforme pour recueillir les demandes des citoyens."L'Apr départementale de Mbour se réjouit de la démarche transparente du président Macky Sall ainsi que des autorités et du personnel médical qui ont pris publiquement leur dose de vaccins dans le but d'aider dans la sensibilisation des populations", lit-on dans un communiqué dont Seneweb a reçu copie.Afin d'accompagner "les efforts immenses consentis grâce au leadership du président Macky Sall, chaque citoyen doit s'engager sans double jeu dans la promotion de la vaccination de masse", indique le document.Il ajoute : "pour soutenir cet engagement citoyen, le minimum attendu de chaque militant de l'Alliance Pour la République est une totale sincérité dans le portage sans nuances du combat mené par le Président Macky Sall contre la COVID-19 qui a fini de plonger le monde dans une situation extrêmement difficile".En outre, l'Apr départementale de Mbour félicite le Président de la République Macky Sall pour toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.