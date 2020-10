Cancer au Sénégal : 6800 cas et 4900 décès par an

Les chiffres sur le cancer au Sénégal font froid dans le dos.Chaque année, le pays enregistre 6 800 nouveaux cas et 4 900 décès. MC'est ce que révèle l’oncologue et cheffe du Service de médecine polyvalente à l’hôpital Principal, Ndèye Marième Diagne.«Nos malades viennent souvent alors qu’elles sont à des stades avancés», a-t-elle regretté.Et de souligner l’effet du tabac et de l’alcool sur les risques de cancer.«24% des morts par cancer sont liés au tabac et 7% à l’alcool», a-t-elle noté dans des propos repris par Le Quotidien.