[Bien-être] Cardio: Cinq conseils pour garder un coeur en pleine forme

Cinq conseils pour garder un coeur en pleine forme

La protection du cœur n’a pas de prix. Elle exige des sacrifices qui valent la vie. Le dysfonctionnement de cet organe noble peut conduire à une crise cardiaque, à une mort subite…Aujourd’hui plus qu’hier, il y a une urgence d’adopter les comportements à moindres risques surtout au Sénégal où 2 % des adultes sont exposés à une crise cardiaque. C’est au regard de ce contexte et de cette prévalence que le Secrétaire général de la Société sénégalaise de cardiologie ( SoSeCar), Dr Bâ a partagé cinq conseils pratiques.





Bien réguler son alimentation





Le cœur, c’est le moteur de l’organisme. C’est pour cela qu’aucune énergie ni sacrifice ne seront de trop pour protéger cet organe noble. Un aspect à ne pas négliger, c’est l’hygiène de vie. Une alimentation équilibrée est recommandée. Il faut un régime qui n'est ni trop salé, ni trop sucré. Une alimentation équilibrée est indiquée. Un apport en aliments dont le cœur a besoin renforce sa protection. " Dans notre manière de cuisiner, on doit éviter le sel et tout ajout pouvant augmenter la teneur en huile et en matières grasses ", explique le docteur Ba. Il ajoute qu'il faut se garder de s’exposer à tout produit ou matière toxique. Le praticien cite le tabac et tout ce qui se rapporte à la chicha, la cigarette électronique et à l'alcool.





Une activité physique régulière





Outre une alimentation saine et équilibrée, il est conseillé de pratiquer d’une manière régulière un exercice physique pour une durée de 45 mn par jour. Ce n’est pas seulement une endurance. Une marche peut aider le cœur à assurer de manière durable ses fonctions. Les cardiologues ont répété à plusieurs occasions, que l’activité physique est protectrice de cet organe. Par contre pour le sport de haut niveau, il y a une nécessité de faire régulièrement un bilan. La régularité du sport est un aspect à tenir en considération.





Un sommeil de qualité, éviter le stress





Un bon sommeil procure des bienfaits pour le cœur. En effet, durant le sommeil, le cœur se repose et se faisant, la tension baisse. De ce fait, le cœur se repose. A l’inverse, la tension monte et augmente le rythme cardiaque. Le sommeil est réparateur du système cardiaque.





Prendre en compte l'environnement





Il y a aussi des facteurs exogènes à considérer. Il s’agit de la préservation de l’environnement. La dégradation des écosystèmes, la pollution sont des facteurs de risques de maladies pulmonaires et de maladies cardiovasculaires. La pollution atmosphérique peut accentuer les problèmes coronariens, cardiovasculaires.





Ce qu'il ne faut surtout pas faire...





Il faut faire la part des choses entre le régime et une alimentation équilibrée. L’abus de l’alcool et du tabac et ses dérivés est déconseillé. Il ne faut pas négliger ses contrôles médicaux et surtout prendre le soin de corriger les petites anomalies avec son médecin de manière régulière.