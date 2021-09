Cécité : Un objectif de réduction à moins de 1 %, d’ici 2025

Réduire la prévalence de la cécité à moins de 1 %, d’ici fin 2025, à travers le renforcement de l’offre en soins oculaires préventifs, curatifs de qualité et promotionnels, est l’un des objectifs fixés dans le Plan stratégique national de promotion de la santé oculaire 2021-2025. Il s’agit de réduire de 25 % (50 à 38 %) la proportion de cécité attribuable à la cataracte d’ici fin 2025, grâce à une couverture chirurgicale couvrant l’incidence. Mais aussi d’éliminer le trachome cécitant d’ici fin 2025 (prévalence TF inférieur à 5 % chez les enfants de 1 à 9 ans et prévalence TT inférieure à 0.2 % chez les adultes de 15 ans et plus).





S’y ajoute la volonté des acteurs de réduire à moins de 5 % les cécités d’origine cornéenne hors trachome survenant chez les enfants de 0 à 5 ans, d’ici fin 2025 (référence 40 %), de dépister au moins 25 % de la population scolarisée des troubles visuels par amétropie d’ici fin 2025 et de sensibiliser au moins la moitié de la population sur les facteurs favorisant les maladies oculaires d’ici fin 2025.





Ainsi, toutes les formes de cécité évitables seront éliminées et l’accès des personnes handicapées aux services de réadaptation sera assuré.





Dans la même dynamique, le plan stratégique compte déterminer le poids de la cécité, des déficiences visuelles et du profil de la morbidité oculaire au Sénégal. Pour ce faire, il est prévu de renforcer l’offre en soins oculaires, assurer le suivi et l’évaluation du plan à tous les niveaux, renforcer la gouvernance et l’appropriation nationale de la lutte contre la cécité et les déficiences visuelles. Il est aussi envisagé, dans le plan, de développer le partenariat avec les autres secteurs, et pour mobiliser les ressources en faveur de la lutte contre la cécité et les déficiences visuelles, promouvoir la recherche opérationnelle sur la cécité.