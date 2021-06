Centre National de la Recherche Scientifique : Le bronze pour le Sénégalais Abdou Rachid Thiam

Abdou Rachid Thiam, médaillé de Bronze au Cnrs

Le centre national de la recherche scientifique (CNRS) a décerné une médaille de bronze au Sénégalais Abdou Rachid Thiam pour l’édition 2020. Le spécialiste en biophysique a fait ses études à l’Ecole normale supérieure de Paris. Ladite médaille récompense les travaux consacrant des chercheurs spécialistes dans le domaine de la biophysique.





Ainsi, le CNRS a pour objectif d’encourager les chercheurs à être plus motivants dans le but de sortir le meilleur d’eux afin qu’ils soient féconds et engagés à l'issue de leur formation.