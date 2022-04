Colonel Massamba Diop : « Quand on pensait à raser Le Dantec, c’était pour en faire un centre de proximité… »

« Le Dantec doit être repensé pour en faire un hôpital de type nouveau« , selon le Colonel Massamba Diop. Invité de l’émission JDD, hier, l’ancien directeur de l’hôpital Aristide « Le Dantec » a invité les autorités à repenser l’établissement qui a plus d’un siècle d’existence.



Centre de proximité…



« C’est une vision politique qui ne m’appartient pas. Mais je pense qu’il faut le faire. Le Dantec doit être repensé pour en faire un hôpital de type nouveau… Des études dirigées par le Professeur Baye Assane Diagne et la commission médicale de l’hôpital, ont été faites dans ce sens. Quand on pensait à raser Le Dantec, c’était pour en faire un centre de proximité. D’ailleurs, c’est ce qui a créé Dalal Jam. C’est par la suite qu’on a relevé le plateau technique et le niveau de compétence de certains centres de santé« , souligne l’ancien Directeur de cet établissement sanitaire, construit depuis 1912.



« Je me rappelle…«



Il poursuit : « À mon avis, la contexture actuelle de l’hôpital Le Dantec en service pavillonnaire n’est pas très fonctionnel sur le plan hospitalier. Un exemple : si vous êtes malade, hospitalisé en médecine, et vous devez faire un scanner à la radio, vous allez traverser la cour de l’hôpital pour aller jusqu’à la radio. Vous devez quitter un soin de médecine pour aller en réanimation, vous faites pareil. Ce n’est pas bien. Aujourd’hui, tous les nouveaux hôpitaux, dont on a parlé, ont des liens fonctionnels. Vous passez par les couloirs et non à l’extérieur. Le Dantec avait déjà pensé à ça par ses acteurs. Je me rappelle, dans les années 2011 – 2012, on avait élaboré un projet d’établissement ambitieux. On avait pensé à un hôpital de type nouveau de niveau 4. Si mes souvenirs sont exacts, ce projet d’établissement public de santé avait même été validé par le club de Paris au début du mandat du président Macky Sall. Le projet était d’ailleurs exposé, pendant longtemps, sur le hall du ministère de la Santé. Mais c’était extrêmement coûteux.«