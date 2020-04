Coronavirus en Afrique, des visages aux avant-postes du combat

Médecins ou officiels, vétérans d'Ebola ou du Sida, connectés ou vieille école, un peu partout en Afrique des acteurs de la santé ont été propulsés ou sont revenus en pleine lumière avec le Covid-19.

Zweli Mkhize (Afrique du Sud) : la force tranquille

"Restez calme, concentré et courageux": ces mots adressés aux Sud-Africains dans une vidéo pourraient être la devise du ministre de la Santé, Zweli Mkhize.





Médecin nommé ministre en 2019, Zweli Mkhize, 64 ans, a pris la tête du combat contre la pandémie dans le pays le plus touché d'Afrique. Il parcourt infatigablement le territoire, rencontre responsables et acteurs de terrain dans les townships, briefe à la télévision et enfonce le clou sur les réseaux sociaux. Le rédacteur en chef de l'hebdomadaire City Press, Mondli Makhanya, le dit "intelligent, malin et capable".





Zweli Mkhize a tiré les leçons du passé. Il assumait des responsabilités provinciales à l'ANC (au pouvoir) quand, au plus fort de l'épidémie de sida, le président Thabo Mbeki (1999-2008) niait le lien entre le virus HIV et le développement de la maladie. Il avait écrit à Mbeki pour le conjurer d'agir. Mbeki avait fini par céder à une pression massive et autoriser la distribution d'antirétroviraux.





Yvonne Aki-Sawyerr (Sierra Leone) : efficacité, foi et sourire