Coronavirus : La pollution de l’air, un facteur de transmission du virus

Pollution de l'air et virus Covid-19

Le Covid-19 poursuit sa propagation sur le territoire sénégalais. A ce jour, le pays comptabilise 377 cas positifs avec le retour des cas issus de la transmission communautaire qui inquiètent. « La pollution de l’air favorise la transmission du virus », prévient le fondateur de l’institut des métiers de l’environnement et de la météorologie, Adams Tidjani, invité de l’émission matinale d’Itv.





Ainsi, l’expert plaide pour le port obligatoire du masque pour barrer la route au coronavirus. « Le port du masque est une nécessité. Il faut que tout le monde porte un masque. Je pense que c’est le premier geste barrière pour lutter contre la maladie. Si on porte les masques en respectant les consignes du ministère de la Santé et de l’Action sociale, on vaincra le virus », a-t-il signifié.





Par ailleurs, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a indiqué, samedi dernier, avoir demandé un renforcement de la surveillance de la qualité de l’air et une diffusion quotidienne de l’indice de la qualité de l’air pour permettre aux populations de se prémunir contre les risques d’exposition à la pollution atmosphérique source d’infection respiratoire aigüe.