Coronavirus: Le Sénégal vante les mérites de l’hydroxychloroquine, chiffres à l’appui

L’épidémie de coronavirus demeure active au Sénégal. Le pays se félicite d’avoir fait le choix d’un traitement à l’hydroxychloroquine en milieu hospitalier. Selon les résultats préliminaires d’une étude menée sur 181 patients, celle-ci contribue à baisser la durée d’hospitalisation.









Les autorités sénégalaises ont dit dimanche leur intention de continuer à prescrire l’hydroxychloroquine aux malades du Covid-19 après une analyse préliminaire montrant une réduction de la durée d’hospitalisation, alors que le pays fait face à une augmentation constante de cas.





Elles ont aussi, devant cette hausse continue, annoncé leur décision de ne plus hospitaliser systématiquement les malades qui présenteraient pas ou peu de symptômes, mais de les isoler dans des sites ouverts à cet effet, afin de soulager les hôpitaux.





Elles ont aussi décidé samedi soir de fermer les marchés de Dakar les samedis et dimanche et de réduire leur fréquence en semaine.





1 115 cas





Les autorités sanitaires ont officiellement déclaré 1 115 cas de contamination et neuf décès, dont Pape Diouf, au cours des deux mois depuis la confirmation de l’apparition du virus le 2 mars, selon un nouveau bilan communiqué dimanche.





Le constat majeur est que l’épidémie ne faiblit pas, a dit à la presse le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.





Il a assuré que la pandémie restait sous contrôle. Mais il a souligné qu’en un mois le nombre de cas avait plus que quintuplé et que la transmission se produisait de plus en plus par une voie plus inquiétante et dite communautaire, c’est-à-dire sans lien établi entre les nouveaux cas et ceux déjà décelés.





Durée d’hospitalisation réduite





Face à la pandémie, le Sénégal a tôt fait le choix de suivre l’exemple du professeur français Didier Raoult et de généraliser la prescription, en milieu hospitalier, de l’hydroxychloroquine, antipaludique disponible sur le marché, au cœur d’une querelle internationale d’experts quant à son efficacité et son innocuité.





Le professeur Moussa Seydi, l’infectiologue qui coordonne la prise en charge des contaminés au Sénégal, a présenté les résultats d’une analyse préliminaire montrant que, sur 181 patients, la durée médiane d’hospitalisation était de 13 jours pour les malades n’ayant reçu aucun traitement, 11 pour ceux ayant reçu de l’hydroxychloroquine seule, 9 pour ceux ayant reçu de l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine (antibiotique), et même 8 pour ceux ayant consulté tôt et démarré le traitement dans les 24 heures.





Selon cette analyse portant cette fois sur 362 sujets, des effets secondaires, non précisés, ont été observés chez 12 personnes, a-t-il dit. Le traitement a été maintenu pour 4 d’entre elles parce que les effets n’étaient pas gênants, et arrêté pour les 8 autres, mais il n’y a eu aucun effet secondaire grave et tous les signes ont régressé à la fin du traitement, a-t-il rapporté.





Vu ces résultats préliminaires, nous allons continuer notre prise en charge avec l’hydroxychloroquine, a-t-il dit.