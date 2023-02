Coup de théâtre : La vente du foncier de l'Hôpital Aristide Le Dantec suspendu

Le projet de reconstruction de l’hôpital Le Dantec a fait jaser. Depuis un peu plus de six mois, syndicalistes et Etat ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente. En plus du problème du redéploiement, le reste du foncier estimé à 3 hectares alimente toutes les conservations. En effet, l’Etat avait envisagé de vendre pour financer la reconstruction. Coup de théâtre. Ce processus n’a pas abouti. Du moins pour le moment.





Pourtant, l’avis de vente, piloté par le Fonds souverain d’investissement (Fonsis), a été clôturé depuis le 30 juin dernier. La liste des soumissionnaires a été envoyée à la Présidence depuis plus de trois mois, il n’y a aucun acheteur pour l’instant. « Le Président Sall a-t-il renoncé à la vente de cet espace ? Sans doute, même si rien n’est encore officiel. Ce qui est sûr par contre, il n’y aurait pas encore donné suite à la cession pour éloigner aussi la clameur qui avait accompagné cette décision. Dès la publication de l’avis de vente, le personnel de l’hôpital Aristide Le Dantec et d’autres organisations étaient entrées en action pour fustiger cette mesure «d’aliénation» du patrimoine du Centre hospitalier universitaire. Ils avaient même annoncé une plainte contre l’Etat du Séné­gal. Pour apaiser les esprits, le dossier a été laissé dans les tiroirs », rapportent nos confrères du journal le Quotidien.