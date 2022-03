[Focus] Covid-19 : 02 ans jour pour jour, le Sénégal lutte toujours contre la pandémie

La pandémie de coronavirus passe pour celle qui a duré plus longtemps au monde. Au Sénégal, deux ans, jour pour jour, après l’officialisation du premier cas de Covid-19 sur le territoire, la pandémie est toujours présente et les populations ont fini par apprendre à vivre avec. Le Sénégal comptabilise 85.712 infections. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 83.664 ont recouvré la santé, 1960 ont perdu la vie. 1 448 840 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin sur l’ensemble du territoire national un peu plus d’un an après le lancement d’une campagne nationale. Seneweb revient sur les temps forts d'une pandémie qui a tout bousculé.





Deux longues années totalement pandémiques





Le Sénégal à l’instar du monde a vécu avec le coronavirus. Le pays a connu une première vague de Covid-19. Puis une deuxième plus douloureuse, puis l’accalmie. Pratiquement plus de cas. L’accalmie ne durera pas longtemps. Place à la troisième vague avec un nouveau variant dénommé Delta provenant de l'Inde. Cruel, il a touché le pays à plein fouet. La troisième vague était aussi meurtrière que grave. Les cas graves étonnaient. La prise en charge un grand défi quasi-impossible face au manque criard d’oxygène. Des citoyens qui ont perdu leurs parents ont même dénoncé des ruptures. D’autres plus nantis voyaient du côté du privé où l’oxygène était vendu à plus de 900 000F CFA .





Delta est pratiquement l’un des premiers variants qui ont confirmé la mutation du virus responsable du Covid-19. Le Sénégal a dû imposer de nouvelles restrictions à sa population. Les virus mutent tout le temps et la plupart des changements sont sans conséquences. Au Sénégal, le variant Delta fait des ravages, étant à l'origine d'un grand nombre de contaminations et complications. 30% des infections à la Covid-19 enregistrées au Sénégal en juillet sont causées par le variant Delta (indien), selon le professeur Souleymane Mboup, directeur de l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef).





Variant Delta : des cimetières au bord de la saturation





Pendant la troisième vague, il est noté une disparition du variant Alpha, c’est le variant Delta qui prédomine. Il a rappelé que l’Iressef, un des deux centres de diagnostic du pays avec l’Institut Pasteur, effectue chaque semaine un tamisage ou un screening sur les cas positifs pour chercher des variants. À Yoff, le plus grand cimetière de la capitale, trois fois plus d'inhumations sont effectuées chaque jour. Et dans le cimetière chrétien, le ressenti est le même. Mais le nombre de décès dus au coronavirus serait encore sous-estimé. En novembre dernier, le pays a connu zéro cas. L’accalmie est là mais un nouveau variant moins viril que Delta, nommé Omicron, a pris place. Aujourd’hui la pandémie n’est pas totalement maitrisée mais l’espoir est là… Toutefois, les autorités invitent toujours à la vaccination et aux respects des mesures barrières.