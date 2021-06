Covid-19: 1 décès, 50 nouveaux tests positifs dont 31 cas communautaires

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point de situation de la pandémie du Coronavirus.





Sur 1748 échantillons réalisés, 50 cas sont revenus positifs. soit un taux de positivité est de 2,86%.





Les nouveaux tests sont répartis entre 19 cas contacts et 31 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés dans les localités à savoir Almadies, Dakar Plateau, Sacré-Cœur, Yoff, Ben Tally, Diamniadio, Diamaguene, Fass, Grand Mbao, Guédiawaye, Khar Yallah, Keur Massar, Liberté 6, Mamelles, Ouakam, Ouest Foire et Sicap Mbao, Mbour, Kaolack, Toubab Dialao et Ziguinchor.





Aucun cas importé n’a été signalé.





27 patients sont contrôlés négatifs et guéris, 2 cas graves sont admis dans les services de réanimation et 1 décès a été enregistré ce vendredi 4 juin 2021.





Au total, l’on décompte 41.631 cas positifs dont 40.228 guéris, 1145 décès et 257 personnes sous traitement.





Le ministère de la Santé tient à informer que 2439 personnes ont été vaccinées depuis hier soit un total de 463 194.





Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières individuelles et collectives.