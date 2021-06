Covid-19 : 1 décès et 35 personnes contaminées ce mardi

Les autorités sanitaires ont recensé, ce mardi 22 juin 2021, 35 nouvelles infections à la Covid-19, sur 1 073 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3,26 %.



Sur les 35 personnes contaminées, les 24 sont des cas contacts pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les 11 autres malades sont issus de la transmission communautaire, dont 9 localisés à Dakar (Ben Tally, cité Soprim, Dakar-Plateau, Gueule-Tapée, Keur Massar, Maristes, Mamelles, Parcelles-Assainies et Point E) et deux autres recensés dans la région de Matam et à Touba.



De plus, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a déploré un décès lié à la Covid-19 enregistré le dimanche 20 juin.



A noter que huit cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, 42 472 personnes ont été infectées, 1 159 sont décédées et 349 sont encore sous traitement.