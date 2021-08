[Vidéo] Covid-19 : 100 nouveaux cas positifs, 11 décès et 49 cas graves en réa

Les victimes du coronavirus s’allongent. D’après le communiqué numéro 543 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, 11 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier mercredi 25 août dans « nos structures hospitalières ». De plus, la courbe des cas graves n’a pas bougé depuis quelques jours. Actuellement, 49 malades sont pris en charge dans les services de réanimation.





En outre, ce jeudi 26 août, les nouvelles contaminations recensées au quotidien ont atteint la barre 100 cas sur un échantillon de 2241 tests. Ce qui donne un taux de positivité de 4,46%, selon les résultats des examens virologiques. Les tests positifs sont répartis entre 12 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé de l’Action sociale et 88 cas issus de la transmission communautaire.





Les patients de ce second groupe sont localisés à Dakar (38) et dans les autres localités en région (50). Par ailleurs, 533 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris ce jour. Le Directeur de la prévention Dr El Hadji Mamadou Ndiaye rassure que l’état de santé des autres malades est stable. Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 72315 cas positifs au coronavirus dont 59596 personnes guéries, 1717 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 11001 malades à être sous traitement.