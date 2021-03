Covid-19 : 11 décès, 225 nouveaux cas positifs et 38 patients en Réa

Le coronavirus persiste toujours avec 11 décès enregistrés, ce dimanche 7 mars. Les résultats des examens virologiques ne fléchissent pas pour autant la courbe. En fait, 225 nouvelles infections à la Covid-19 sur un échantillon de 2057 tests réalisés sont signalés. Ce qui donne un taux de positivité de 10,94%, selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.Les tests positifs, détaille Dr Ndiaye, proviennent de 94 cas contacts suivis par les services du ministère et de 126 cas issus de la transmission communautaire.Faisant le point sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 inscrit dans le communiqué numéro 371 dudit ministère, Dr Ndiaye a annoncé que 11 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier samedi 6 mars dans les structures hospitalières du pays.Le porte-parole de faire savoir aussi que 38 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Cependant, 326 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. L'état de santé des autres malades hospitalisés est stable.Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 35857 cas positifs au coronavirus dont 30605 personnes guéries, 919 décédés. Donc, ils sont 4332 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.