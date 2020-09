Covid-19 : 127896 tests réalisés par l’institut Pasteur en 6 mois

Six mois après la détection du premiers cas de Covid-19 au Sénégal (le 2 mars 2020), la disponibilité, la rapidité et la fiabilité des tests diagnostic est l’un des leviers sur lequel s'appuie la lutte. Et à ce niveau l’institut Pasteur et l’Iressef ont été mis à contribution. Pour sa part, l’institut pasteur a réalisé « 127896 tests dont 83303 au niveau du laboratoire central et 44593 dans les laboratoires décentralisés », a indiqué son directeur Dr Amadou Sall qui présenté ce matin le bilan des 6 mois de lutte contre la Covid-19 au Sénégal.





« Les tests utilisés ont été recommandés par l’Oms et évalués systématiquement à travers une analyse comparative pour choisir ceux qui présentaient les meilleures performances. Ensuite, l’exécution des tests s’est faite selon une démarche d’assurance qualité dans toutes les phases du processus d’analyse. Et enfin une augmentation graduelle pour en assurer la disponibilité, avec des capacités quotidienne qui sont passés de 500 au début, puis 1000 puis 2000 aujourd’hui », renseigne-t-il.





La grippe moins présente cette année





Suivant la dynamique d’évolution et de propagation de l’épidémie dans les différents districts du pays, la décentralisation des laboratoires de tests a été opérée pour détecter et circonscrire les clusters. Ainsi, des laboratoires ont été installés à « Touba en avril, à Kolda en mai, à Kédougou Matam et Richard-Toll en juillet, à Ziguinchor et Kaolack en août, à Tambacounda depuis le 2 septembre ».





Cette approche a permis, selon Dr Sall, de noter sur la base de résultats préliminaires, que cette année « même si la Covid-19 est l’infection respiratoire dominante, la grippe est présente mais beaucoup moins importante par rapport à la place qu’elle occupait les années précédentes ».





Tests rapides en phase pilote





S’agissant du dispositif de test rapide, son déploiement est en phase pilote dans 6 localités du pays : Kédougou, Tamba, Richard-Toll, Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda. Dr Amadou Sall annonce son extension sur le territoire national ou une meilleure surveillance de la pandémie. « L’évaluation qui en sera faite dans les prochaines semaines devrait nous permettre de tirer les enseignements pour étendre son utilisation au niveau national », souligne-t-il.





Sur le plan de la recherche clinique, Dr Amadou Sall salue la mise en place de la plateforme de recherche clinique avec l’appui du professeur Seydi qui a permis de sélectionner les meilleurs traitements et molécules pour la prise en charge des malades.