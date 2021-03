Covid-19: 15 décès, 104 nouveaux tests positifs et 44 patients en Réa

Le bilan macabre s’est alourdit. Il y a eu, ce lundi 15 mars 2021, 15 nouveaux décès liés à la Covid-19, une première depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal. Ainsi, le bilan provisoire des cas de décès est de 978 morts.Ce lundi 15 mars, 104 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur un échantillon de 1330 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,81%.Selon le bilan épidémiologique fait par le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, il y a 35 cas contacts suivis et 69 issus de la transmission communautaire localisés dans diverses zones du pays.Cependant, le directeur de la prévention a annoncé 243 guéris là où 44 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.A ce jour, 36996 cas ont été déclarés positifs dont 32765 cas guéris, 978 décédés et 3252 patients sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.