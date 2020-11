Covid-19 : 17 nouveaux tests positifs et 63 patients sous traitement

La Covid-19 est toujours présente au Sénégal, malgré sa tendance baissière. Ce dimanche 22 septembre, seules 17 nouvelles contaminations ont été détectées sur un échantillon de 891 tests. C’est le même nombre de cas positifs recensés hier samedi 21 novembre avec 978 prélèvements effectués. Procédant à la lecture du communiqué numéro 266 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, a déclaré ainsi un taux de positivité de 1,91 % suite à ces résultats des examens virologiques.Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye d’indiquer que ces tests positifs proviennent de 7 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 10 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont domiciliés dans les quartiers ou communes à savoir Thiès (2), Cambérène (1), Diamniadio (1), Kaolack (1), Liberté 2 (1), Médina (1), Ouest Foire (1), Tivaouane (1) et Zone B (1).Toujours, les services du ministère ont également signalé 3 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation.En outre, le Directeur de la Prévention a fait remarquer qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier samedi 21 novembre dans les structures hospitalières.Mieux, 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Dr Ndiaye de rassurer que l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 15882 cas positifs au coronavirus dont 15488 personnes guéries, 330 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 63 malades sous traitement.Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte davantage les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il recommande surtout le port correct du masque couvrant la bouche et le nez, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage régulier des mains avec du gel de bonne qualité.