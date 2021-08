[Vidéo] Covid-19 : 187 nouveaux cas positifs, 7 décès et 49 cas graves en réanimation

Ce 20 août, présentant le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré que sur 2972 tests réalisés, 187 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 6,29%.





Les tests positifs sont répartis entre 19 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 168 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades proviennent, selon le communiqué numéro 537, de la région de Dakar avec 68 et 100 dans les autres localités. Les autorités sanitaires de signaler que 49 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Toutefois, 7 décès liés la Covid-19 ont été enregistrés, hier dans des structures hospitalières du pays. 587 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. De même l’état de santé des patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 71 628 cas ont été déclarés positifs dont 56 331 guéris, 1648 décédés, et donc 13 648 sous traitement. En sus, le lundi 12 juillet 2021, 2651 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 131 827.