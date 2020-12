Covid-19 : 2 décès, 76 nouveaux tests positifs et hausse des cas graves en réa

Le coronavirus persiste. Ce lundi 7 décembre, 76 nouveaux cas positifs sur un échantillon de 1231 tests virologiques ont été recensés. D'où un taux de positivité de 6,17%.





Selon le communiqué numéro 281 du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les nouvelles infections sont réparties entre 31 cas contacts suivis par les services dudit ministère, 1 cas importé enregistré à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et 44 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répertoriés dans les communes ou quartiers suivants à savoir Rocade Fann Bel-Air (6), Matam (5), Ouest-Foire (5), Dakar-Plateau (3), Ouakam (3), Cité Keur Damel (2), Guédiawaye (2), Mamelles (2), Mermoz (2), Ngor (2), Pikine (2), Sicap Baobab (2), Amaldies (1), Liberté 6 (1), Patte d'Oie (1), Point-E (1), Scat Urbam (1), Thiès (1), Tivaouane (1) et Yoff (1).





Directeur de la Prévention, le Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a aussi notifié que 11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays contre 8 notifiés hier.





340 morts annoncés au total





Pis, annonce-t-il, 2 décès liés la Covid-19 ont été enregistrés, hier dimanche 6 décembre dans les structures hospitalières du pays.





Cependant, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale de soutenir également que 30 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ainsi, ils sortiront de l'hôpital dans les prochaines heures. Dr Niaye d'avancer que l'état de santé des patients hospitalisés est stable.





Depuis l'introduction de cette maladie au Sénégal, 16558 cas positifs ont été détectés. Ils sont 15806 guéris, 340 décédés, 1 évacué et 406 patients encore sous traitement.