Covid-19 : 282 nouvelles contaminations enregistrées

Le Sénégal a enregistré 282 nouvelles contaminations au coronavirus pendant les dernières 24 heures. Depuis ces derniers jours, le nombre de cas augmente selon le directeur de la prévention pendant son point du jour/Covid.



Les cas supplémentaires d’infection ont été détectés sur la base de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1922 personnes, correspondant à un taux de positivité de 14, 67 %, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



En effet, parmi les nouveaux cas enregistrés, 14 étaient des contacts suivis par les services sanitaires, 266 des cas issus de transmission communautaire, les 2 étant des cas importés à partir de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD).



Les nouvelles contaminations avaient été localisées dans la région de Dakar avec 231 cas supplémentaires.



Les 35 autres ont été enregistrées dans les régions de Thiès (ouest), Diourbel, Fatick (centre), Saint-Louis (nord) et Ziguinchor (sud), a souligné le Directeur de la Prévention. 85 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris lors des dernières 24 heures, alors que 801 autres, dont 2 dans un état grave, sont encore suivis à domicile ou pris en charge dans les structures dédiées.



Depuis le début de l’épidémie sur son territoire, le Sénégal a officiellement déclaré 75337 cas positifs au nouveau coronavirus. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 72 645 ont recouvré la santé et 1890 ont perdu la vie, 1365479 ont au moins reçu une dose de vaccin.