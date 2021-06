Covid-19 : 3 décès, 46 nouveaux tests positifs et 8 cas en soins intensifs

Ce dimanche 13 juin, 46 cas positifs au coronavirus ont été détectés, sur un échantillon de 1 795 tests. Soit un taux de positivité de 2,56 %, selon le communiqué des résultats virologiques du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Ces malades proviennent de 15 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 31 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers à savoir Maristes, Point E, Scat Urbam, Yoff, cité Aliou Sow, cité Gadaye, Dakar-Plateau, Guédiawaye, Golf Sud, Hamo 4, Keur Massar, Liberté 6, Médina, Mermoz, Nord-Foire, Parcelles-Assainies, Petit Mbao, Pikine, Ouest-Foire, Sacré-Cœur, Thiaroye-sur-Mer, Matam, Pété, Saly, Touba et Ziguinchor.





Les agents de la santé d’informer que 8 patients sont actuellement admis dans les services de réanimation. Et 3 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier samedi 12 juin, dans les structures sanitaires du pays.





Toutefois, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé la guérison de 47 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à deux reprises. Ceci, dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.





Selon le communiqué quotidien °469 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié, depuis le 2 mars 2020, date de l’apparition du coronavirus dans le pays, 41 998 cas positifs. Ils sont répartis entre 40 536 guéris, 1 154 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 307 patients sous traitement.





Hier, 873 personnes ont été vaccinées, portant le total à 477 322.