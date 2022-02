Covid 19: 35 cas positifs, 9 cas graves en réanimation, 2 décès

Le Sénégal a enregistré, ce samedi 5 février 2022, 35 cas positifs sur 1465 tests réalisés selon le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il ressort aussi de l'anlyse des données, 2 patients contaminés par contact et 33 cas issus de la transmission communautaire. Par contre 226 patients sont déclarés guéris alors que 9 cas graves sont internés dans les services de réanimation. On déplore 2 décès. En tout, depuis le démarrage de la campagne de vaccination, le Sénégal compte 1 400 821 personnes vaccinées contre le Covid-19 sur toute l’étendue du territoire.