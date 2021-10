Covid-19: 4 nouveaux tests positifs et 4 cas graves

Point du jour, Coronavirus

Ce sont 4 nouvelles contaminations au coronavirus qui sont répertoriées ce vendredi 22 octobre. Ce, sur un échantillon de 1197 tests virologiques. D’après le point du jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, un taux de positivité de 0,33% est ainsi noté.





Les tests positifs sont répartis entre 1 cas importé enregistré au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne ( AIBD) et 3 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient des régions de Fatick (2) et Kolda (1).





Le ministère de la Santé de signaler tout de même que 4 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Toutefois, 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. «L’état de santé des patients hospitalisés est stable», rassure-t-on.





De plus, aucun décès n’a été notifié hier.





Le communiqué numéro 600 du ministère de la Santé et de l’Action sociale du jour a indiqué que 73 880 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 71 987 guéris, 1 876 décédés, 1 évacué et encore 16 patients sous traitement.





Toujours, le jeudi 21 octobre, 702 personnes ont été vaccinées portant le nombre total à 1 282 393.