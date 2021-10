Covid-19 : 5 cas positifs, 2 cas graves en réa et zéro décès

La courbe des cas de coronavirus a connu une baisse considérable, depuis un certain temps au Sénégal. Toutefois, on a constaté une légère hausse, par rapport aux jours précédents. Selon le communiqué n°605 du ministère de la Santé et de l’Action sociale de ce mercredi 27 octobre, sur un échantillon de 1 412 tests effectués, cinq nouvelles contaminations ont été recensées. Soit un taux de positivité de 0,35 %, suite aux résultats des examens virologiques.