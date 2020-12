Covid-19 : 5 décès, 169 nouveaux cas positifs et 28 patients admis en réanimation

Ce vendredi 25 décembre, ils sont actuellement 28 malades admis dans les services de réanimation pour leur prise en charge. Mieux, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a signalé 169 nouvelles contaminations à la Covid-19 détectées, ce jour. C'est ce qui ressort du communiqué numéro 298 sur l'évolution de la pandémie au Sénégal. Ces nouveaux infectés ont été révélés à la suite d'un échantillon de 1364 tests, soit un taux de positivité de 12,39%.





Selon les résultats des examens virologiques publiés, les tests positifs proviennent de 71 cas contacts suivis par les services du ministère, d'un (1) cas importé enregistré à l'Aéroport international Blaise Diagne ( AIBD) et de 97 cas issus de la transmission communautaire localisés villes ou quartiers à savoir Thiès (12), Touba (10), Kaolack (6), Dakar-Plateau (5), Richard-Toll (5), Maristes (4), Médina (4),Saint-Louis (4), Diourbel (3), Yoff (2), Liberté 4 (2), Liberté 6 (2), Mamelles (2), Ouest Foire (2), ,Parcelles Assainies (2), Point-E (2), Rufisque (2), Sacré- Cœur (2), Tambacounda (2), Hann (2), Almadies (1), Cité Djily Mbaye (1, Cité Keur Gorgui (1), Cité Mixta (1), Colobane (1), Dahra (1), Darou Mousty (1), Derklé (1), Grand Médine (1), Guédiawaye (1), Guinguinéo (1), Linguère (1), Louga (1), Mermoz (1), Ouakam (1), Patte d'Oie (1), Somone (1) et ZoneB (1).





1197 patients sous traitement au Sénégal





Pis, la liste des victimes s'est allongée. 5 décès supplémentaires ont été enregistrés, hier jeudi 24 décembre par les autorités sanitaires. Ce qui porte le bilan des personnes décédées de cette maladie à 386.





Le Directeur de la Prévention de soutenir que 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Tout en rassurant que l'état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 18369 cas positifs au coronavirus dont 16785 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1197 malades à être sous traitement.