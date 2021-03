Covid-19 : 6 décès, 140 nouveaux tests positifs et 33 patients en Réa

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état dimanche 21 mars 2021 de 6 nouveaux décès et 140 cas positifs à la Covid-19 sur un total de 1894 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,39%.Les nouveaux cas détectés au cours des dernières vingt-quatre heures comprennent 44 contacts suivis par les services sanitaires et 96 cas communautaires, a précisé le directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye, lors du point quotidien consacré à l’évolution de la pandémie au Sénégal.M. Ndiaye signale que 329 patients testés négatifs ont été déclarés guéris alors que 33 cas graves sont suivis dans les services de réanimation.Au total, le Sénégal compte 37833 cas positifs à la Covid-19 dont 34567 guéris et 1013 décès. Selon le bulletin, 2252 patients sont encore sous traitement.La campagne de vaccination lancée enregistre à ce jour 159168 personnes qui ont pris leur première dose de vaccin.