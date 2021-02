Covid-19 : 6 décès, 279 nouveaux tests positfs et 52 patients en Réa

Présentant le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, les services du ministère de la Santé et de l’Action, ont déclaré que sur 2168 tests réalisés, 279 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 12,87%, ce vendredi 19 février.Les tests positifs sont répartis entre 102 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 177 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient des communes ou quartiers suivants: Rufisque, Kaolack, Dakar-Plateau, Louga, Thiès, Keur Massar, Saint-Louis, Maristes, Kébémer, Kolda, Parcelles Assainies, Ouakam, Mbour, Patte d’Oie, Touba, Hlm, Yoff, Ziguinchor, Arafat, Fatick, Grand-Dakar, Guédiawaye, Liberté 3, Liberté 4, Ouest Foire, Popenguine, Point E, Sicap Foire, Sokone, Tambacounda, Zone B, Bignona, Castors, Centenaire, Cité Gendarmerie, Cité Keur Gorgui, Cité Port, Derklé, entre autres localités du pays.Les autorités sanitaires ont aussi signalé 52 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.Pis, 6 décès liés à la Covid-19 sont déplorés. Les victimes ont succombé hier jeudi 18 février dans les structures hospitalières du pays.Cependant, 261 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. Les agents de la santé d’indiquer que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.Par ailleurs, le communiqué numéro 355 du ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que depuis le 2 mars dernier, 32378 cas ont été notifiés positifs au Sénégal. Ils sont 26624 guéris, 787 décédés, 1 évacué et encore 4966 patients sous traitement.Sur ce, les autorités sanitaires continuent de renouveler à la population leur appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.