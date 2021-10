Covid-19 : 7 nouveaux tests positifs, retour des cas importés et 6 patients en réa

Ce lundi 18 octobre, une légère hausse du nombre de cas positifs au coronavirus est notée. 7 nouvelles contaminations ont été détectées sur un échantillon de 1307 tests. Ainsi, selon le communiqué numéro 596 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, du ministère de la Santé et de l’Action sociale, un taux de positivité de 0,53% est relevé suite à ces résultats issus des examens virologiques.



Les tests positifs proviennent d’un (1) cas importé et de 6 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis entre 3 dans le département de Dakar, 1 dans le département Pikine et 2 dans la région de Kolda.



Egalement les services du ministère ont également indiqué que 6 cas graves qui sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Encore aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier dans les structures hospitalières. Et ce, depuis quelques jours.



5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. De plus, l’état de santé des autres malades est stable.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 73 873 cas positifs au coronavirus dont 71 975 personnes guéries, 1871 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 26 malades sous traitement.



Le nombre total de personne vaccinées est de 1 280 390.



Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte davantage les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.