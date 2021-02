[Vidéo] Covid-19 : 8 décès, 211 nouveaux tests positfs et 53 patients en Réa

La flèche remonte. Ce mercredi 24 février, la barre des 200 cas répertoriés au quotidien est encore dépassée. Procédant à la lecture du communiqué numéro 360 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont déclaré 211 nouvelles personnes testées positives au coronavirus contre 143 recensés hier. Ceci, sur un échantillon de 2040 tests. Ainsi, un taux de positivité de 10,34% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.





Ces tests positifs sont répartis entre 75 cas contacts suivis par les agents dudit ministère et 136 cas issus de la transmission communautaire. Les services du ministère d’indiquer que 53 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Là où, 8 cas de décès ont été enregistrés, hier mardi 23 février, dans les structures hospitalières du pays.





Toutefois, ils ont fait savoir que 199 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassurent-ils, l’état de santé des autres malades est stable. A ce jour, le Sénégal a enregistré 33453 cas positifs au coronavirus dont 27893 personnes guéries, 840 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 4719 malades à être sous traitement.