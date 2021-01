Covid-19 : 8 décès, 250 nouveaux tests positifs et 47 patients en Réa

250 nouvelles contaminations à la covid-19 et huit (8) décès ont été constatés au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi le porte-parole du ministère de la santé, lors du point quotidien sur l’évolution de la maladie au Sénégal.En effet, sur 2389 tests réalisés, 250 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,46%, a indiqué le Dr Mamadou Ndiaye.Ces nouvelles contaminations, précise-t-il, concernent 86 cas contacts suivis et 164 issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans les régions.Aussi, huit décès ont été enregistrés, ce vendredi et 195 personnes déclarées guéris tandis que 47 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a totalisé 24459 cas positifs à la Covid-19 dont 569 décès, 20284 guéris et 3605 encore sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale recommande ainsi aux populations de respecter les mesures de prévention individuelle et collective.