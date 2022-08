Covid-19 : 8 nouveaux cas recensés ce mardi 16 août

Huit nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été dénombrés aujourd’hui sur un nombre de 543 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 1,44 %, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui annonce les résultats portant sur la situation de la pandémie.



Ces malades proviennent d’un cas importé enregistré au niveau de l’AIBD et sept qui sont issus de la transmission communautaire.



Parmi ces cas, cinq sont localisés de la région de Dakar, trois dans le département de Dakar, un dans le département de Rufisque et un autre cas dans le département de Pikine. On note aussi deux autres cas provenant des localités de Kaolack (1) et de Mbour (1).



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce qu’à ce jour, 40 patients sont déclarés guéris, aucun cas grave n’a été détecté, aucun décès n’a été enregistré ce mardi 16 août 2022. Selon le document, l’état de santé des autres patients peut être jugé stable.



À ce jour, le Sénégal a répertorié 87 835 cas positifs dont 85 683 guéris, 1 968 décédés et donc 183 sous traitement.



Par ailleurs, 1 514 011 personnes se sont fait vacciner depuis le 23 février 2021.



Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale invite la population au respect des mesures de prévention individuelles et collectives.